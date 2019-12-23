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Мобильные бригады доставляют пенсионеров до больниц Калужской области

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В Калужской области реализуется региональный проект «Старшее поколение». В его рамках организована доставка пожилых людей, жителей глубинки, до больниц для прохождения ими диспансеризации.

Как пишет газета «Весть», с начала октября 2019 года из сел в медицинские учреждения транспортировали около 2,5 тыс. человек старше 65 лет. Этим занимаются бригады, созданные на базе организаций социального обслуживания.

В региональном министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2020 году планируется доставить для осмотра 8,5 тыс. сельских жителей.

В середине декабря сообщалось, что в Калужской области в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» в течение двух лет построят бассейны в двух муниципалитетах.

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