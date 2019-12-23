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Несколько сотен незаконных елок вывезли с улиц Липецка

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В Липецке продолжается работа по очистке улиц от незаконных торговых точек по продаже новогодних елок. Операцию проводят городское управление потребительского рынка и департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Так, в выходные, 21 и 22 декабря, погрузчик и самосвал только с нескольких улиц города вывезли более 500 новогодних деревьев. Продавцы, у которых не было необходимых для работы документов, покинули свои «рабочие места», не дожидаясь оформления штрафов, пишет GOROD48.

Сейчас в Липецке действуют 89 торговых мест по продаже елок и сосен. Их распределили по городу в соответствии с итогами открытых аукционов.

За торговлю с нарушениями граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей, должностные лица — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

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