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Почтальонов Тулы обеспечили зимней одеждой и средствами от скольжения

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Тульских почтальонов подготовили к работе в зимних условиях. Доставщиков корреспонденций обеспечили зимней спецодеждой, обувью и специальными противоскользящими средствами.

Как пишет ИА «Тульские известия», в 2019 году почтальонам выдали более 500 комплектов утепленной одежды и зимней обуви, а также индивидуальные средства защиты. Новые партии обмундирования будут закупать по мере изнашивания одежды и обуви.

Всю одежду и обувь шьют по стандарту ГОСТ. Она проходит сертификацию. Речь идет о костюмах в виде куртки и брюк или слитном комбинезоне на выбор. В качестве утеплителя в них используется синтепон или холлофайбер. Ботинки шьют из прочной кожи с дополнительным покрытием.

Для ботинок предусмотрены специальные ледоходы с металлическими шипами, которые должны помочь почтальонам передвигаться по дорогам во время гололедицы.

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