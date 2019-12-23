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Незаконную продажу елок выявили в Уссурийске

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В Уссурийске (Приморский край) в преддверии новогодних праздников прошли рейды по точкам продаж живых елок. Были выявлены два факта незаконной торговли.

По данным отдела МВД по Уссурийску, оба случая незаконной продажи зафиксированы на улице Краснознаменной. В отношении продавцов были составлены протоколы, а зеленые красавицы изъяты, пишет РИА «Восток-Медиа».

Для продажи главных новогодних деревьев продавцам необходимы специальные документы, подтверждающие, что деревья вырублены законным путем.

Ранее в этот же день специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки. По мнению экспертов, лучше всего идти за натуральной елкой в двадцатых числах декабря, так как елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания череды новогодних праздников. Приобрести дерево можно на елочном базаре в официальных точках продаж, приобретать елку с рук незаконно.

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