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СКР изъял документы у мэрии Орла по делу о долге перед поставщиками

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Следственное управление Следственного комитета по Орловской области изъяло у администрации Орла документы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении чиновников администрации из-за долга перед поставщиками детского питания.

О том, кто проходит по делу, информация не разглашается. Следком опубликовал видео, на котором следователи работают в приемной главы администрации Александра Муромского.

Как уточняет ИА «Абирег», дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Следствие установило, что занимающие руководящие посты в мэрии чиновники в 2018–2019 годах заключили с компаниями контракты на организацию питания. При этом они были в курсе, что у бюджетных образовательных учреждений нет на это денег. В результате у мэрии перед поставщиками образовался долг, превышающий 190 млн рублей.

В ближайшее время будут назначены финансово-экономические и криминалистические судебные экспертизы. Агентство напоминает, что ранее в администрации обещали полностью погасить долг перед поставщиками в 2020 году. До конца 2019 года из бюджета на эти цели направят 70 млн рублей.

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