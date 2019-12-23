Дополнительные огни зажгли в Ялте к Новому году

В Ялте дан старт работе праздничной иллюминации. Огни включили одновременно в центральных районах города. Процесс запустили министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко и руководители города-курорта.

Как пишет ИА «Крыминформ», жители города стали свидетелями того, как тысячами огней засияли новогодняя елка, световые конструкции, украшения на деревьях, ротонды и многое другое.

Глава Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что это только первый этап подключения световых конструкций. Работы по праздничному оформлению городу растянутся до Нового года.

Так, в планах властей — полностью светить троллейбусное кольцо. Зажгутся они на новогодней елке, установленной при въезде в город. Поскольку идея новогодней иллюминации понравилась жителям и гостям Ялты, принято решение повторить это в следующем году и начать украшать другие населенные пункты муниципального образования.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, более 80% подсветки оставят в городе и после новогодних праздников. Она будет радовать туристов и ялтинцев круглый год.