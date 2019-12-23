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Жителя Севастополя приговорили к 200 часам работ за браконьерство

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Суд Севастополя вынес приговор в отношении жителя города, который обвинялся в незаконном вылове рыбы в акватории Черного моря. Вид этой рыбы признан особо ценным. Подсудимый получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Крыму, мужчину задержали в декабре 2018 года в районе поселка Орловка в момент, когда он выгружал улов на берег.

У него нашли около 100 кг рыбы, среди которой была белуга и каменный краб, занесенные в Красную книгу России и Крыма. Также у рыбака обнаружили кефаль, добыча которой в тот момент была временно ограничена.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу».

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