Работу детсада приостановили в Ангарске из-за вспышки сальмонеллеза
В Ангарске (Иркутская область) до 25 декабря приостановили работу детского сада № 29. Причиной стал сальмонеллез, которым заболели дети.
Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с начала декабря в учреждении заболели 23 ребенка. У 13 диагностировали сальмонеллез.
Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В детском саду организованы различные противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию.
Сотрудники Роспотребнадзора по факту заболевания детей организовали противоэпидемическое расследование.
20 декабря сообщалось, что в Иркутске приостановлена работа цеха кафе-кондитерских Cake Home. У специалистов Роспотребнадзора возникли подозрения на сальмонеллез в продукции предприятия.