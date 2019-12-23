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Работу детсада приостановили в Ангарске из-за вспышки сальмонеллеза

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В Ангарске (Иркутская область) до 25 декабря приостановили работу детского сада № 29. Причиной стал сальмонеллез, которым заболели дети.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с начала декабря в учреждении заболели 23 ребенка. У 13 диагностировали сальмонеллез.

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В детском саду организованы различные противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию.

Сотрудники Роспотребнадзора по факту заболевания детей организовали противоэпидемическое расследование.

20 декабря сообщалось, что в Иркутске приостановлена работа цеха кафе-кондитерских Cake Home. У специалистов Роспотребнадзора возникли подозрения на сальмонеллез в продукции предприятия.

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