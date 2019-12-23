«Горячая линия» для туристов в Москве заработала на трех языках

Операторы «горячей линии» для туристов в Москве будут консультировать путешественников на трех языках. Об этом 23 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, операторы контакт-центра начали общаться с туристами на русском, английском и китайском языке. Так, гости города, позвонив на «горячую линию», смогут узнать об интересных новогодних мероприятиях, о работе общественного транспорта, музеев и театров, отмечает «Москва 24».

Услуга на китайском языке стала доступна с середины декабря. Как сообщало REGNUM, короткий номер контакт-центра — 122; он доступен по Москве и Подмосковью, из любого другого места можно позвонить по десятизначному номеру +7 (495) 121 01 11.

Помимо этого, операторы готовы предоставить контактную информацию посольств, консульств и визовых центров, а также напомнить расписание движения поездов, адреса музеев, стадионов и парков. Каждый месяц контакт-центр обрабатывает до 3 тыс. обращений, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 декабря сообщалось, что Москву вновь признали самым туристически привлекательным регионом России для российских и иностранных туристов. Столица возглавила Национальный туристический рейтинг за 2019 год.