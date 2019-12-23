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Саудовский суд приговорил к казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашокджи

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Фото: TASS/Johnny Green/PA Images
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Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом сообщили представители генеральной прокуратуры, говорится в посте Sky News Arabia в Twitter, опубликованном 23 декабря.

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Еще трое фигурантов дела получили 24 года тюремного заключения, сообщает RT. Всего суд признал 11 человек виновными в убийстве журналиста, уточняет RNS.

По данным следствия, убийство было совершено без предварительных намерений. Государственный обвинитель заявил, что к делу привлекался бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани Саудовской Аравии, но после расследования он был освобожден за отсутствием доказательств его вины в случившемся, пишет «Газета.ру».

Обозреватель американской The Washington Post Джамаль Хашокджи пропал 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист был известен критикой Эр-Рияда.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Хашокджи, возможно, убили в здании консульства. 13 октября стало известно, что перед посещением дипмиссии журналист перевел Apple Watch в режим аудиозаписи, в результате часы записали его допрос, пытки и момент убийства.

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