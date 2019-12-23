В Иркутске открыли главную городскую елку

В Иркутске открыли главную городскую новогоднюю елку, расположенную в сквере Кирова. Церемония состоялась в субботу, 21 декабря, при участии мэра города Дмитрия Бердникова.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска, глава города поздравил иркутян с наступающим Новым годом. В своей речи он отметил важность совместной работы и назвал Иркутск большой семьей.

По его словам, в течение года в городе велись различные ремонтные работы и работы по благоустройству общественных пространств и дворов. Кроме того, строились детские сады, школы и спортивные объекты.

Церемонию открытия елки посетили более 3 тыс. человек. В рамках программы состоялась концертная программа и фейерверк. Также гости смогли прокатиться на ледяных горках и осмотреть новые экспозиции.