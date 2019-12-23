Бесплатный проезд для школьников введут на электротранспорте Ульяновска

Проезд для школьников Ульяновска на электротранспорте станет бесплатным в наступающем году. При этом в маршрутках и автобусах детям придется платить за билеты.

По словам мэра города Сергея Панчина, нововведение будет действовать до конца учебного года. Льгота распространяется на более чем 62 тыс. ребят, отмечает 1ul.ru.

В школах всем детям выдадут специальные справки, которые они будут предъявлять кондукторам вместо билета. В другом городе Ульяновской области, Димитровграде, этот проект уже осуществляется в тестовом режиме.