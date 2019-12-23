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Лавров сообщил об интересе Трампа посетить Москву в День Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп заинтересован посетить Москву во время торжественных мероприятий 9 мая, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник, 23 декабря.

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По словам дипломата, глава Белого дома подчеркивал важность этой даты. Трампа интересует посещение торжественных мероприятий в Москве.

«Президент Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал Лавров.

Республиканец наряду с другими лидерами получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, отметил министр, передает «Газета.ру».

Как в ноябре заявлял американский лидер, он рассматривает возможность визита на парад 9 мая в Москву. Однако в это время в Соединенных Штатах будет в разгаре президентская кампания, отмечал Трамп.

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