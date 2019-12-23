Многодетные семьи освободили от транспортного налога в Магаданской области

В Магаданской области от уплаты транспортного налога освободили многодетные семьи. Соответствующие поправки в закон депутаты внесли на очередном заседании заксобрания региона. Они начнут действовать с 1 января 2020 года.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Магаданской областной думы, льгота распространяется на легковые автомобили с мощностью до 100 л.с. и от 100 л.с. до 150 л.с. включительно. Налог сможет не платить только один из родителей в семье.

Сейчас в Магаданской области зарегистрированы 1355 многодетных семей, у которых более 500 автомобилей. Под новую льготу попадают почти 370 из них.

Председатель облдумы Сергей Абрамов отмечает, что любая налоговая льгота — это выпадающие из бюджета доходы. Однако депутаты считают такой шаг «одним из стимулов повышения рождаемости наряду с действующими на Колыме мерами, например, региональным материнским капиталом».

В конце октября сообщалось, что дополнительные меры поддержки будут получать в Магаданской области граждане, имеющие статус «ребенок Великой Отечественной войны». Депутаты областной думы приняли соответствующие поправки в закон «О статусе детей Великой Отечественной войны».