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В Орловской области частично отремонтируют «дорогу смерти»

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В Орловской области объявлен аукцион на ремонт трассы Ливны – Русский Брод – Верховье, которую местные жители нарекли «дорогой смерти». Дело в том, что самые сложные операции в больнице Верховья не делают. Пациентов отправляют в ливенскую ЦРБ. Однако из-за ужасного состояния дороги некоторые больные просто не доезжали до врачей.

С 1 мая по 1 июля планируется привести в порядок участки общей протяженностью 3,7 км. При этом вся трасса от Верховья до Ливен — более 55 км, пишет InfoOrel.ru.

Власти региона готовы потратить на ремонт 28,7 млн рублей. Победителя аукциона объявят после новогодних каникул.

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