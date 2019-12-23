Мурманские службы ЖКХ при чистке тротуаров скидывают снег на дороги

В Мурманске водители жалуются на качество уборки улиц от снега. Они утверждают, что дорожные службы, очищая тротуары, скидывают снег на проезжую часть. Об этом горожане пишут в социальных сетях.

Так, подобные действия коммунальщиков были замечены на улице Трудовые Резервы и в Северном проезде. Авторы публикаций уверены, что дорожники таким образом пытаются угодить городским властям и главе региона, который обещал строго наказывать за сугробы на улицах, пишет ИА «Би-порт».

13 декабря сообщалось, что в Мурманской области в городе Заполярном с крыши школы на детей обрушилась наледь. Пострадали две восьмилетние девочки.