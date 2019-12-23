Электробусы запустят в Самаре в тестовом режиме

Между Самарой и микрорайоном «Южный город» будут курсировать электробусы. Минтранс области выбрал перевозчика через конкурс.

От Губернского рынка будут ходить автобусы большой вместимости на топливе «Евро-5» и электротранспорт — электробусы. Маршрут протяженностью 19 км будет включать улицы Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Водников, Главной, Шоссейной, по Кряжскому шоссе, улице Утевской и Николаевскому проспекту, передает НИА «Самара».

Интервал движения будет превышать два часа. Сначала электробусы должны ездить в тестовом режиме. Их максимальная скорость достигает 60 км/ч. Запас хода короткий. Заряжать электробус будут на конечных остановках, пишет 63.ру.

На прошлой неделе во Владивосток прибыл первый из двух закупленных в этом году электробусов. Предполагается, что новый транспорт будет курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал. Электробусы марки ЛиАЗ-6274, а также зарядная станция собраны в этом году.