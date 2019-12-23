Renault отзовет в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

Компания Renault отзывает с российского рынка для ремонта 78 тыс. 461 кроссовер Kaptur. Об этом 23 декабря сообщает Росстандарт.

Отмечается, что у автомобилей, проданных официальными дилерами с сентября 2015 года по настоящее время, во время движения может открыться капот. Это может произойти из-за обрыва петли замка капота.

Дилеры Renault оповестят владельцев машин, попавших под отзыв, о необходимости предоставить автомобили для замены бракованных деталей. Все работы будут проведены бесплатно.

22 ноября сообщалось, что Audi отзывает с российского рынка для ремонта 9469 кроссоверов Q5 из-за неправильно установленной накладки задней правой колесной арки.