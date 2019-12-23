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В Челябинске мужчину арестовали по подозрению в убийстве младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи в Челябинске предъявили местному жителю обвинение в убийстве месячного сына из-за плача. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, ЧП произошло вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района. 29-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил месячного малыша из-за громкого плача, после чего бросил его на пол с высоты собственного роста, пишет «Газета.ру». От полученных травм младенец скончался в медучреждении.

Обвинение мужчине предъявлено по статье об убийстве малолетнего. Как уточняет сайт kp.ru, максимальное наказание за данное преступление — пожизненное лишение свободы. Свою вину обвиняемый признал. По ходатайству следствия он арестовал на два месяца. По словам местных жителей, мать ребенка пыталась защитить его от пьяного сожителя, но не справилась с ним. Как отмечает сайт aif.ru, он также избил и ее. По данным издания, они жили вместе, но в официальном браке не состояли.

12 декабря сообщалось, что полицейские в Бурятии выясняют обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, на которого упал телевизор.

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