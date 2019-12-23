Jaguar объявил российские цены на обновленный F-Type

Британская компания Jaguar объявила о начале продаж на российском рынке обновленной спортивной модели F-Type. Об этом 23 декабря сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу бренда.

Отмечается, что цены на автомобиль начинаются от 5 млн 715 тыс. рублей. Топовая модификация новинки будет стоить 10 млн 589 тыс. рублей. Первые заказанные машины клиенты получат в начале весны следующего года.

От предыдущей модели обновленный Jaguar F-Type отличается решеткой радиатора черного цвета, узкими светодиодными фарами в стиле седанов XE и XJ, иными бамперами, увеличенными воздухозаборниками и видоизмененным капотом. Кроме того, у автомобиля появились новые задние ходовые огни и выхлопная система.

В салоне на передней панели установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, водителю доступна информационно-развлекательная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 300 л.с. Кроме того, спорткар можно заказать с трехлитровым мотором мощностью 380 л.с., а также с пятилитровым силовым агрегатом с отдачей 475 л.с. Все моторы работают с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Производство обновленного Jaguar F-Type налажено на заводе в Касл-Бромвиче (Великобритания).

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