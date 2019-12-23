Совфед одобрил наказание за спекуляцию театральными билетами

Совет Федерации одобрил закон о введении административной ответственности за перекупку билетов на все виды культурных мероприятий. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента в понедельник, 23 декабря.

Размер штрафа будет устанавливаться в зависимости от статуса лица, нарушившего закон, и составит не более пятикратной стоимости билета.

Так, для граждан штраф за спекуляцию билетов составит двукратную стоимость билета, для должностных лиц — от двукратной до трехкратной стоимости, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от трехкратной до пятикратной цены.

1 сентября в России вступил в силу закон, направленный на борьбу со спекуляцией билетами на культурные мероприятия, который предполагает, что в целях борьбы с перекупщиками организации могут делать билеты именными и пускать на мероприятие при предъявлении документов. Кроме этого, торговать билетами могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица.