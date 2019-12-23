УАЗ показал шестиколесный пожарный пикап

Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото шестиколесной пожарной машины.

Отмечается, что модель создана на базе автомобиля «УАЗ Пикап» с удлиненной базой и третьим мостом. Модернизация позволила увеличить грузоподъемность до 1300 кг, а надстройка кузова вместила пожарное оборудование и 1000-литровый бак для воды.

Пожарный автомобиль оснащается 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Новая модель прошла оценочные испытания в одной из пожарных частей Ульяновска, однако речь о серийном выпуске таких машин пока не идет.

28 ноября сообщалось, что Ульяновский автозавод собирается оснастить автомобиль «УАЗ Пикап» автоматической коробкой передач (АКПП).