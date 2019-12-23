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Шесть человек получили травмы в тройном ДТП под Саратовом

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Крупное ДТП произошло 22 декабря в районе села Синенькие в Саратовском районе. Там столкнулись три автомобиля. Пострадали шесть человек, двое из которых дети.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на областную ГАИ, в 18:30 на 360-м км дороги Сызрань–Саратов–Волгоград, водитель «ВАЗ-21124» выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Kia Rio, следовавшем в попутном направлении. От удара Kia выскочила на встречку и совершила столкновение с «Лада Калиной».

В результате водитель Kia и его пассажирка получили травмы. В «Калине» помощь медикам потребовалась водителю, его пассажирке, семилетнему мальчику и трехлетней девочке. Подробности случившегося продолжают выяснять.

19 декабря в Саратове автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Они госпитализированы. Их состояние оценивается медиками как средней тяжести.

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