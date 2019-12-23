Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области

В Липецкой области двое детей вышли на тонкий лед сельского пруда и провалились в воду. Трагедия произошла в субботу, 21 декабря, в селе Дурово Добринского района. Не сумев выбраться из холодной воды, девочки утонули.

Следователи выясняют обстоятельства их смерти. Как стало известно Lipetskmedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.

На прошлой неделе в Астрахани трое подростков провалились под лед на ерике Солянка. ЧП произошло в Трусовском районе. Детей удалось спасти.