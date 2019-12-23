Ковальчук получил премию СВР имени академика Примакова

Президент исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук получил премию Службы внешней разведки (СВР) России в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, передает «РИА Новости» в понедельник, 23 декабря.

Премию вручил в понедельник директор СВР Сергей Нарышкин на торжественной церемонии в Москве.

Ковальчук удостоен награды за создание телевизионной программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность». Кроме этого, он награжден также за организацию и проведение круглого стола о роли внешней разведки СССР в разработке отечественного ядерного оружия.

Михаил Ковальчук — ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России. Его исследования заложили основу принципиально нового метода изучения структуры вещества, основанного на сочетании возможностей рентгеновской дифракции и спектроскопии — метода стоячих рентгеновских волн, имеющего важное практическое значение для исследования наносистем. В 2010–2015 годах — основатель и первый директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» — один из ведущих научных центров мира. В ХХ веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны.

20 декабря в Курчатовском институте создали новую форму известного лекарства от рака груди. Вместо ежедневного приема препарат теперь можно будет вводить в виде инъекции один раз в месяц.