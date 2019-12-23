«АвтоВАЗ» выпустил новую версию лифтбека Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил лифтбек Lada Granta в новой комплектации Standart. Об этом 23 декабря сообщает «Лада. Онлайн».

Отмечается, что новая версия автомобиля оснащается 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач.

По данным издания, цена новой версии модели составляет 561 500 рублей. При этом стоимость новой комплектации на 100 тыс. рублей больше, чем лифтбека Standart с восьмиклапанным двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач.

6 декабря сообщалось, что в России сертифицировали специальные версии седана Lada Granta, которые будут использоваться в Росгвардии и военной полиции.