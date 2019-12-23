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Сноубордист пропал на Чукотке в самой крупной за 35 лет снежной лавине

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа вторые сутки продолжаются поиски сноубордиста, пропавшего после схода самой крупной за последние 35 лет лавины, сообщается на странице администрации городского округа во «ВКонтакте» 23 декабря.

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«Сразу после получения информации и оценки обстановки мы организовали сбор волонтерских отрядов, которые доставляли автобусами и снегоболотоходами «Трэкол» к месту схода лавины. Сегодня, направляя следующие группы добровольцев, мы снабдили координаторов едой и горячими напитками», — рассказал глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.

Он также отметил, что поиски осложнены тридцатиградусным морозом с ветром и большими объемами снега.

Коркишко напомнил, что тундра в любое время года является источником повышенной опасности и призвал избегать выездов туда без особой необходимости. По его словам, в настоящий момент сохраняется лавиноопасная обстановка в связи с большим снегонакоплением.

К поискам пропавшего сноубордиста привлечены волонтеры, операция ведется в районе 15-го километра трассы Эгвекинот – Мыс Шмидта.

Сообщение о сходе снежной лавины и о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста поступило накануне, 22 декабря.

Молодой человек сообщил своим знакомым о своем местонахождении и о том, что собирается совершить спуск, после этого в предполагаемом месте спуска сошла лавина.

21 ноября сообщалось, что в Мурманске пенсионер пострадал при сходе льда с крыши. В результате происшествия 67-летний мужчина получил ушиб левого плеча.

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