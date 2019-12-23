Сноубордист пропал на Чукотке в самой крупной за 35 лет снежной лавине

В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа вторые сутки продолжаются поиски сноубордиста, пропавшего после схода самой крупной за последние 35 лет лавины, сообщается на странице администрации городского округа во «ВКонтакте» 23 декабря.

«Сразу после получения информации и оценки обстановки мы организовали сбор волонтерских отрядов, которые доставляли автобусами и снегоболотоходами «Трэкол» к месту схода лавины. Сегодня, направляя следующие группы добровольцев, мы снабдили координаторов едой и горячими напитками», — рассказал глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.

Он также отметил, что поиски осложнены тридцатиградусным морозом с ветром и большими объемами снега.

Коркишко напомнил, что тундра в любое время года является источником повышенной опасности и призвал избегать выездов туда без особой необходимости. По его словам, в настоящий момент сохраняется лавиноопасная обстановка в связи с большим снегонакоплением.

К поискам пропавшего сноубордиста привлечены волонтеры, операция ведется в районе 15-го километра трассы Эгвекинот – Мыс Шмидта.

Сообщение о сходе снежной лавины и о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста поступило накануне, 22 декабря.

Молодой человек сообщил своим знакомым о своем местонахождении и о том, что собирается совершить спуск, после этого в предполагаемом месте спуска сошла лавина.

21 ноября сообщалось, что в Мурманске пенсионер пострадал при сходе льда с крыши. В результате происшествия 67-летний мужчина получил ушиб левого плеча.