Бетономешалка врезалась в общежитие монастыря в Петербурге

Утром в понедельник, 23 декабря, в Санкт-Петербурге в результате аварии бетономешалка рухнула в воды реки Невы. По информации пресс-службы ГИБДД по городу и Ленобласти, это произошло около 4:15 возле дома № 16 по Октябрьской набережной в Невском районе.

Водитель бетономешалки врезался в здание киновии (общежития) Александро-Невской лавры, после чего столкнулся с Volkswagen Polo и съехал в Неву. Проводятся поисково-спасательные работы. Судьба шофера рухнувшей в реку машины пока неизвестна, отмечает телеканал «78».

Как сообщалось 14 декабря, при падении легкового автомобиля в реку Яузу погибли два человека на востоке Москвы. На улице Олений Вал произошло ДТП с участием легковушки и грузовой «Газели».