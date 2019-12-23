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ЦППК сообщила о восстановлении интервала движения поездов на МЦД-2

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Интервалы движения поездов на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги между большинством поездов восстановлены. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

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Несколько поездов будут следовать с увеличенным интервалом до полного восстановления графика, говорится в сообщении.

В начале декабря столичный департамент транспорта сообщил, что 85% пассажиров МЦД после повторных поездок отметили улучшение качества перевозки по сравнению с первым опытом.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. 4 декабря на сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что за первые 11 дней работы диаметров уменьшение пассажиропотока на 19 станциях метро составило от 5 до 15%.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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