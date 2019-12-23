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Вокруг Новосибирска создали зеленый щит

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Зеленый щит появился вокруг Новосибирска. В границах зеленого пояса разрешено возведение линий электропередачи и дорог, но запрещено размещение свалок, строительство скотомогильников и ферм, разработка месторождений полезных ископаемых, проведение сплошных рубок. Лесовосстановление на такой территории должно проходить в приоритетном порядке.

Как поясняет vn.ru, речь идет об установке четких границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города площадью более 63 тыс. га. В зеленый щит не включили территории, на которых уже расположены объекты капитального строительства.

По словам главы регионального министерства природных ресурсов и экологии Андрея Даниленко, этот пояс прежде всего должен обеспечить дополнительный защитных режим для лесов. В пределах пояса их нельзя изменить в одностороннем порядке. Для этого необходимо согласование с жителями.

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