Вооруженные грабители похитили из магазина в Москве шоколад

Неизвестные похитили из московского магазина шоколад на сумму 2 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, в магазине на Волгоградском проспекте. Грабителей было трое, среди них одна женщина. Злоумышленники пригрозили менеджеру зала ножом и открыто вынесли товар, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

В ноябре 2019 года в Австрии неизвестные похитили 20-тонную партию шоколада стоимостью около €50 тыс. Товар планировалось отправить в Бельгию. Фабрика заказала доставку местной фирме, та передала задание грузовой компании из Венгрии, которая, в свою очередь, обратилась к чешскому перевозчику. Работники склада погрузили шоколад в машину с чешскими номерами, но до места назначения он не добрался. По версии следствия, водитель грузовика предоставил поддельные документы.