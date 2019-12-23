Бетоновоз упал в Неву в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге грузовик для перевозки бетона врезался в здание и упал в Неву, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 23 декабря, со ссылкой на пресс-службу петербургского ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел на Октябрьской набережной, ведутся поиски водителя грузовика. По информации ТАСС, авария произошла у дома номер 16 около 4:15 мск.

Информации о других пострадавших нет.

В настоящий момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

23 декабря сообщалось о массовом ДТП в США. В результате происшествия с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния пострадали более 50 человек.