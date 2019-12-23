Декабрь 2019 года стал аномально теплым в Карелии

Синоптики Карелии называют декабрь 2019 года аномально теплым для республики. Отклонение температуры от климатической нормы составляет более 5 градусов.

По прогнозам метеорологов, в канун Нового года снежный покров сойдет на юге региона. Сейчас в Карелии установилась плюсовая температура, идут дожди. Специалисты не исключают, что такой аномально теплый декабрь может стать нормой для республики.

Аномальное тепло продержится в регионе и в ближайшие дни, но отклонение от нормы составит уже не 5 градусов, а 10 градусов. Также жителям Карелии советуют готовиться к обильным осадкам, которых выпадет на 40-60% больше нормы, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что одним из самых теплых за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет может стать декабрь 2019 года в Москве.