Укравший книгу за $10 посол Мексики в Аргентине уволился
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил в Twitter, что посол страны в Аргентине Рикардо Валеро уволился по состоянию здоровья и проходит неврологическое лечение.
В начале декабря 76-летний дипломат был уличен в краже биографии Джакомо Казановы из книжного магазина. Отмечалось, что книга стоила менее $10.
История попала в СМИ, которые продемонстрировали видеозапись инцидента, снятую камерами наблюдения. После этого посла отозвали в Мексику.
В 2012 году Валеро перенес операцию на головном мозге. По словам врачей, в свете случившегося ему необходима комплексное исследование.
Валеро назначили послом в Мексике в марте 2019 года. В 2001-2004 годах он был послом в Чили.
27 июня сообщалось, что на борту самолета президента Бразилии, который следовал на саммит G20, обнаружили почти 40 кг кокаина. Сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики, когда лайнер приземлился в Испании для дозаправки.