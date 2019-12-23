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Новогодний забег на 2020 м устроят 1 января 2020 года в Томске

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В Томске 1 января 2020 года устроят соревнования в рамках новогоднего забега «Сердце Сибири». Горожане смогут пробежать символические 2020 м вокруг Новособорной площади.

Как рассказал РИА Томск директор марафона Александр Гордиевских, подобные мероприятия стали для города уже традиционными. В 2020 году «Сердце Сибири» состоится в городе уже в четвертый раз.

В таких соревнованиях участвуют не только профессиональные бегуны, но и семьи с детьми, а также пенсионеры. Маршрут нынешнего забега – два круга – пройдет по переулку Спортивному, улицами Советской и Герцена.

Сейчас для участия в забеге зарегистрировались уже более 200 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением перенес рабочий день с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.

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