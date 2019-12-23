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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Израиле

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Четыре человека погибли и еще 14 пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса, который следовал из Иерусалима в город Хайфа на севере Израиля.

Инцидент произошел на шоссе № 40 в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона около 19:40 по местному времени. По неизвестной причине автобус съехал со своей полосы и врезался в бетонную остановку.

Прибывшие на место медики рассказали, что два человека получили тяжелые ранения, они госпитализированы в больницу Шиба. Еще 12 пострадавших отправлены в близлежащие медучреждения с легкими травмами.

Отмечается, что водитель автобуса пострадал, он находится в сознании, с ним уже поговорила полиция, которая продолжает следственные действия, выясняя подробности аварии.

На место происшествия прибыл министр транспорта Бецалель Смотрич. Он отметил, что дорога в данном месте хорошая, яркая и широкая, поэтому причиной мог стать человеческий фактор и невнимательность водителя.

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