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Автобус с пассажирами слетел с дороги в Барнауле

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Пассажирский автобус попал в аварию в поселке Березовка в Барнауле. Транспортное средство слетело с дороги.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на очевидцев, водитель перепутал дорогу и начал сдавать задним ходом. Из-за этого часть автобуса стащило в кювет.

В салоне находились 10 человек. Никто не пострадал.

15 декабря сообщалось о крупной аварии с участием пассажирского автобуса в Нижегородской области. Автобус перевернулся, в ДТП пострадали 14 человек.

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