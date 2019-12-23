Автобус с пассажирами слетел с дороги в Барнауле

Пассажирский автобус попал в аварию в поселке Березовка в Барнауле. Транспортное средство слетело с дороги.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на очевидцев, водитель перепутал дорогу и начал сдавать задним ходом. Из-за этого часть автобуса стащило в кювет.

В салоне находились 10 человек. Никто не пострадал.

15 декабря сообщалось о крупной аварии с участием пассажирского автобуса в Нижегородской области. Автобус перевернулся, в ДТП пострадали 14 человек.