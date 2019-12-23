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Гранатометчики и снайперы ЮВО провели учения под Ростовом

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Фото: Минобороны РФ
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Гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели практические стрельбы на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, военные учатся поражать бронетехнику и легкобронированные машины. В частности, гранатометчики подрывают малогабаритные цели на расстоянии до 350 м из РПГ-7В, передает РЕН ТВ.

Снайперы осваивают стрельбу из винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на расстоянии до 2 км. Также они готовятся к конкурсу «Снайперский рубеж», который пройдет на «Армейских международных играх».

16 декабря Военно-морской флот и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море. В них были задействованы российские надводные корабли, самолеты, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

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