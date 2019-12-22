Журналисты «Известий» нашли разыскиваемых Россией террористов в Турции

Журналисты «Известий» нашли в турецкой Османие разыскиваемых Россией террористов. Речь идет об Ильнуре Загидуллине и Рустеме Кашапове, которые находятся в международном розыске, а также о Рафаэле Мингалееве — он числится в федеральном.

Рафаэль Мингалеев разыскивался как пособник в совершении теракта. Он является братом лидера запрещенной в России группировки «Моджахеды Татарстана» Раиса Мингалеева, самыми громкими преступлениями которого являются убийство начальника учебного отдела Духовного управления мусульман Татарстана Валиуллы Якупова и покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Он был устранен во время спецоперации в Чистополе в 2014 году.

Ильнур Загидуллин (Абдурахман) — фигурант уголовного дела по ст. 208 ч. 2 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). На его счету — боевые действия в Чечне, Афганистане и Сирии на стороне террористов.

Рустем Кашапов (Абдуль Рашид) — фигурант уголовного дела по ст. 205.1 ч. 3 («Содействие террористической деятельности»). Член запрещенной группировки «Моджахеды Татарстана». Духовный лидер организации. Участник боевых действий в Афганистане.

По данным журналистов, Рафаэль Мингалеев подрабатывает на стройках. Загидуллин разводит пчел, индюков, коней, продает мед, мясо и кумыс. А рядом живет последний из оставшихся в живых и на свободе членов запрещенных «Моджахедов Татарстана» — Рустем Кашапов.

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23 августа в Берлине мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Убитым, по данным СМИ, оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, объявленный в 2002 году в России в розыск по подозрению в терроризме.

На следующий день по подозрению в причастности был арестован 49-летний россиянин Вадим Красиков. В январе 2014 года в России его объявили в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Германия полагает, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании преступления. В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ.

Руководствуясь принципами взаимности, 12 декабря Россия также объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата и потребовала покинуть страну.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил о причастности убитого грузина к взрывам в метро Москвы, а также о том, что Москва неоднократно призывала немецкие власти его выдать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что убитый действительно был объявлен Россией в розыск. В тот же день российский лидер пообещал помочь в расследовании этого убийства.