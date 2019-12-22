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Строительство Курской АЭС-2 завершится в 2024 году

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Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2. В работах принимают участие почти 5000 человек. В этом году установлено устройство локализации расплава энергоблока № 1 и завершено бетонирование фундаментной плиты здания реактора.

«Когда в нашу область приходит инвестор, его интересует энергетическое обеспечение своих объектов, строительство АЭС-2 дает ответ на эти вопросы», — заявил Старовойт.

В 2020 году начнется формирование песчаного основания для вспомогательных зданий и сооружений. Также в планах возведение основных зданий энергоблоков, пишет «Курская правда». Завершить строительство планируется в 2024 году, а запуск в эксплуатацию должен произойти в течение трех лет после этого.

Напомним, в январе 2013 года в рамках проекта Курской АЭС-2 начались подготовительные работы, а 29 апреля 2018 года укладкой первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1 начаты основные работы по строительству станции замещения.

Напомним, проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году. Речь идет о переходе к двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым ядерным топливным циклом, которая позволит экономить до 30% ядерного топлива и даже минимизировать появление радионуклидных отходов.

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