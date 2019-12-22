Хоккеист Зайцев впервые рассказал о разводе и суде из-за опеки над детьми

Российский хоккеист клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев впервые прокомментировал скандал в своей семье. О происходящем он рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс», опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

Защитник развелся с женой Маргаритой, в настоящее время идет судебный процесс об опеке над двумя малолетними дочерьми пары. Бывшая супруга спортсмена обвинила его в похищении детей, а отец хоккеиста Игорь Зайцев неоднократно заявлял об аморальном поведении его бывшей невестки.

«Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России. Я взял два дня и прилетел из Канады, но мама почему-то начала от меня их прятать. Я и мои родители приехали по адресу в Москве, где они могли находиться. Мы увидели, мягко говоря, непонятную картину: девочек увозили куда-то две странные женщины, поэтому я принял решение их забрать», — сказал хоккеист.

Ранее 6 декабря бывшая жена опубликовала в своем Instagram видео, на котором Зайцев со своим отцом забирает дочерей из одной машины и уносит к своей. При этом Игорь Зайцев несколько раз заявлял о том, что экс-супруга неоднократно изменяла его сыну, приводила в дом с детьми других мужчин, а те употребляли подозрительные вещества. В подтверждение демонстрировалось видео соответствующего содержания, передавал телеканал «360».

«После разводов дети остаются с тем, с кем определит суд. Я на сто процентов уверен, что девочкам будет лучше с нами. Мои дети не должны находиться на съемных квартирах, куда приходят неизвестные мужчины. Ведь элементарно есть вероятность, что не все из них психически здоровы», — заметил спортсмен.

Он опроверг слова Маргариты о желании получить канадское гражданство: «Я родился, вырос и живу в России, я — игрок сборной России. Как сложится дальше моя жизнь, я не знаю. Но всегда и везде я останусь русским».

Зайцев назвал действия жены одной из причин смены команды в Национальной хоккейной лиге. По его словам, руководство клуба и друзья из команды обратили его внимание на ее «мерзкое поведение».

28-летний Зайцев родился в Москве и начинал карьеру в «Крыльях Советов», в Континентальной хоккейной лиге он выступал сначала за «Сибирь» из Новосибирска, а потом — за ЦСКА. С 2016 года чемпион мира – 2011 в составе молодежной сборной России играет в НХЛ. Его первый клуб в Северной Америке — «Торонто», с которым в мае 2017-го он подписал семилетний контракт с суммарной зарплатой $31,5 млн. Этим летом россиянин переехал в «Оттаву».