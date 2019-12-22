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Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

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Фото: ТАСС/Андрей Васильев
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Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко получил выговор от администрации колонии. Поводом стало непосещение столовой заключенным. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко в воскресенье, 22 декабря.

«Мне известно об устном выговоре за непосещение столовой», — цитирует ТАСС Горбатенко.

2 декабря адвокат Захарченко заявил об отсутствии у него претензий к администрации мордовской колонии №5. Там бывший полицейский отбывает свое наказание с 15 ноября.

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13 ноября СМИ сообщили, что Захарченко присвоили статус опасного заключенного. Подразумевается, что он склонен к побегу и нападению на представителей закона. Как следствие, за экс-полковником ввели ужесточенный контроль.

10 июня суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Помимо этого, его лишил званий и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Отмечается, что по одному из эпизодов — получении взятки в $800 тыс. — оправдали. В октябре приговор был смягчен на полгода.

3 июня стало известно, что в рамках расследования дела Захарченко начали производство о фальсификации доказательств. Его фигурантом стал Иван Кожевников, который, по версии обвинения, намеренно ввел суд в заблуждение.

Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества. Помимо этого, его обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

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