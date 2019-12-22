Итоговая явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 70%

Явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 22 декабря.

«Выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры», — цитирует ТАСС сообщение ЦИК.

Отмечается, что для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе.

В текущих парламентских выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

Ранее в этот же день глава МВД страны Пулат Бобожонов сообщил о том, что было зафиксировано одно нарушение запрета агитации. Он добавил, что всего более 70 тыс. сотрудников силовых ведомств обеспечивали безопасность на избирательных участках.

Отмечается, что явка на выборах президента Узбекистана в 2016 году составила 87,83%. Победителем стал Шавкат Мирзиеев.

По данным газеты Ведомости, явка на предыдущих парламентских выборах в 2014 году составила 88%.