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Итоговая явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 70%

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Фото: ТАSS/imago images/Xinhua
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Явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 22 декабря.

«Выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры», — цитирует ТАСС сообщение ЦИК.

Отмечается, что для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе.

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В текущих парламентских выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

Ранее в этот же день глава МВД страны Пулат Бобожонов сообщил о том, что было зафиксировано одно нарушение запрета агитации. Он добавил, что всего более 70 тыс. сотрудников силовых ведомств обеспечивали безопасность на избирательных участках.

Отмечается, что явка на выборах президента Узбекистана в 2016 году составила 87,83%. Победителем стал Шавкат Мирзиеев.

По данным газеты Ведомости, явка на предыдущих парламентских выборах в 2014 году составила 88%.

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