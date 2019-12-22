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Турция построит шесть подводных лодок к 2027 году

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Фото: REUTERS
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Турция намерена разработать и сдать в эксплуатацию еще шесть подводных лодок к 2027 году. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время спуска на воду первой турецкой подводной лодки в воскресенье, 22 декабря.

«С 2022 года мы начнем производить по одной подводной лодке. В 2027 году все шесть подлодок будут находиться под командованием военно-морских сил Турции», — приводит турецкий телеканал NTV слова Эрдогана.

Ранее в этот же день, по данным NTV, состоялся спуск на воду первой подводной лодки типа 214 TN. Торжественная церемония прошла на верфи Гельджюк на северо-западе Турции.

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Первая подлодка получила название Piri Reis. Она обладает массой 1850 т, длиной 68,3 м и шириной 6,3 м. Рассчитана на экипаж в 40 человек.

Вторая подлодка — Hızır Reis — находится на стадии технического оснащения. Предполагается, что она поступит на вооружение в 2022 году. Продолжается строительство третьей и четвертой подводных лодок. Эти модели отличаются сверхманевренностью и возможностью находиться под водой в течение длительного периода.

25 октября Турция анонсировала планы по развитию отечественного производства подводных лодок. По данным «МК», первые турецкие подводные лодки будут копиями бесшумных немецких субмарин, которые оснащены управляемыми ракетами и торпедами.

По сведениям ТАСС, в июле 2009 года Турция заключила соглашение с крупнейшей немецкой верфью HDW о совместном производстве шести подлодок типа 214 TN. Не менее 80% объема работ по созданию субмарин будет приходиться на Турцию. Остальные 20% — на немецкого партнера. HDW собирает основные корпусные и механические узлы, и часть секретных компонентов. Всю электронику и систему вооружения производит оборонная промышленность Турции.

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