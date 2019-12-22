Из-за утечки газа в многоэтажке в Словакии эвакуировали 100 жителей

Из-за утечки газа в воскресенье в одном из жилых многоэтажных домов в городе Дунайска-Стреда в Словакии эвакуировали 100 жителей. Об этом пишет на своей странице в Facebook словацкая пожарная служба 22 декабря.

«После прибытия пожарных на место ЧП была проведена эвакуация жителей двух подъездов, из здания было благополучно выведено около 100 жителей», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Утечка газа произошла около 8:00 по местному времени (10:00 мск). На место ЧП прибыли в том числе сотрудники аварийной службы по ликвидации аварий в коммунальной газораспределительной сети.

После обнаружения места утечки подачу газа перекрыли, а систему газоснабжения дома отремонтировали. В настоящее время пожарные проветривают квартиры в доме. Полиция приступила к расследованию причин инцидента.

В начале декабря в словацком городе Прешов произошел взрыв газа в одной из многоэтажек. В результате ЧП погибло не менее пяти человек, а пострадало — 40. Были возбуждены уголовные дела против трех рабочих одной из строительных компаний города, которые во время работ около этого дома повредили проложенную к нему трубу газопровода.