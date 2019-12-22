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СМИ сообщили о ликвидации в Сирии главаря связанной с «Аль-Каидой» группировки

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Главарь экстремистской группировки «Хурас ад-Дин» ликвидирован на севере Сирии. Отмечается, что эта организация связана с «Аль-Киадой» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает SkyNewsArabia в воскресенье, 22 декабря.

По имеющейся информации, имя убитого боевика Абу Хадиджа аль-Урдуни. Операцию курировали силы международной коалиции. Преступник был уничтожен ударом ракеты с воздуха по его автомобилю.

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4 декабря стало известно о захвате заместителя ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке. Отмечается, что террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

7 ноября под Багдадом задержали двух главарей ИГ. Сообщается, что радикалы арестованы за хранение оружия и боеприпасов. Террористов поймали в районе города Туз-Хурмату в районе Багдада в провинции Салах-эд-Дин. В спецоперации были задействованы силы быстрого реагирования страны.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о том, что лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади был убит в Сирии в результате операции американского спецназа. Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади.

5 мая в Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ. Уточняется, что ликвидированный главарь террористов Муфти Узбек участвовал в планировании и организации терактов. Также он финансировал операции террористов в Центральной Азии.

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