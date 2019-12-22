В Донбассе установили памятник фотожурналисту Андрею Стенину

Российскому фотокорреспонденту Андрею Стенину, погибшему при выполнении своих обязанностей, установили памятник в Донбассе. Монумент разместили на месте его гибели рядом с поселком Горняк, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 22 декабря.

По данным информагентства, инициаторами создания памятника стали коллеги Стенина из различных средств массовой информации. Журналисты сами занимались сбором средств.

Отмечается, что мемориал открыли 22 декабря — в день рождения Стенина. Конструкция представляет собой три гранитных плиты, на которых высечено изображение фотокорреспондента и двух его коллег, которые погибли пять лет назад.

17 мая в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) посмертно наградили Стенина Георгиевским крестом. Решение об этом принял сам глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что если бы не поступки и действия фотожурналиста, то многих кадров мир бы не увидел.

5 сентября 2014 года Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В указе президента отмечалось, что эту награду фотожурналист получил за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

3 сентября 2014 следствие установило обстоятельства гибели Стенина. Он погиб в ходе нападения украинских военных на ополченцев и беженцев. Отмечается, что вечером 6 августа он на автомобиле Renault Logan в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное — Дмитровка. Колонну охраняли шестеро ополченцев. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение.

Следователи добавляют, что огонь велся фугасными снарядами и из танковых пулеметов Калашникова. Всего было подбито больше десятка машин с мирным населением.

После смерти Стенина в его честь учредили премию для фотожурналистов. Ее организовывает МИА «Россия сегодня» и ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь внимание общественности к современной журналистике.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Украинские власти уверены, что Кремль помогает повстанцам. Москва все обвинения в свой адрес категорически отрицает.