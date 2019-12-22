Лавров призвал выполнять Минские соглашения до последней запятой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости досконального выполнения Минских соглашений. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире программы «Большая игра» в воскресенье, 22 декабря.

«Я не могу удержаться от одного комментария в связи с тем, что вы сказали, что победители пишут историю. Если это так, то нужно Минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой», — цитирует слова министра ТАСС.

«Главным завоеванием» саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, по словам Лаврова, стало принятие документа, который «в первых строках провозгласил», что все участники привержены полному выполнению Минских договоренностей.

«Но президент России Владимир Путин сказал, что после возвращения в Киев члены украинской делегации, начиная от президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Вадима Пристайко, не говоря уже о кулуарно присутствовавшем там министре внутренних дел Арсене Авакове, стали делать заявления, которые, по сути дела, перечеркивают всё, о чем записано в этой бумаге», — отметил глава российского МИДа.

Он пояснил, что это началось еще в Париже, когда украинцы стали «вскрывать» заранее согласованную бумагу, а президент Украины Владимир Зеленский «достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет».

Декабрьский саммит лидеров стран «нормандской четверки» в Париже состоялся впервые за последние четыре года. Этот формат переговоров по Донбассу впервые появился в июне 2014 года.

На встрече лидеры стран подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

После «нормандского саммита» Лавров заявил, что власти России рассчитывают, что Зеленский остановит войну на юго-востоке Украины согласно своим предвыборным обещаниям. Он добавил, что конфликт получится урегулировать, выполнив Минские договоренности.