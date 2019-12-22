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Россия призвала обсудить планы США и Франции по выводу оружия в космос

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Фото: ТАSS/NASA/Joel Kowsky
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Москва настаивает на обсуждении проблемы размещения оружия в космосе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, в программе «Большая игра» на Первом канале.

Такое предложение прозвучало на фоне того, что США и Франция разрабатывают подобные проекты вооружения: страны уже анонсировали реализацию этих планов.

По словам Лаврова, базой для отношений в военной сфере между Москвой и Вашингтоном считается Договор СНВ-3. По словам дипломата, одним из решающих факторов для соглашения было четкое разграничение между наступательным и оборонительным вооружением.

«Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос, — об этом заявили не только американцы, но уже и французы», — приводит ТАСС слова Лаврова.

«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров — о контроле над вооружениями и отношениях с Вашингтоном и Пекином

Он отметил, что намерение американцев не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также не добавляет стабильности и уверенности. Следовательно, эта тема становится не менее актуальной, чем продление договора СНВ-3.

21 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжать диалог с Россией по проблемным вопросам. Он отправил короткое письмо российским властям, где рассказал о том, что намерен искать варианты для улучшения двусторонних отношений. Однако подробности письма ни в МИДе, ни в Кремле не раскрыли.

Ранее, 20 декабря, президент России Владимир Путин сообщил о готовности продлить договор СНВ-3. Вместе с тем пока ответных предложений со стороны США не поступает. Также российский лидер отметил, что в отсутствие СНВ-3 в мире не будет ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений.

10 декабря по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Лавров предложил США продлить СНВ. По его мнению, таким образом две по-прежнему крупнейшие ядерные державы — США и Россия — успокоят мировое общественное мнение и смогут избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями.

Продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) действительно остается одним из самых проблемных вопросов. Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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