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В Турции заявили об отсутствии влияния на страну санкций США

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Введенные против Турции санкции США из-за закупки российских ракетно-зенитных комплексов С-400 не окажут на страну влияния. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов

«Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию в том числе с экономической точки зрения», — цитирует его агентство Anadolu.

Шентоп отметил, что санкции всё еще остаются основным инструментом давления и угроз со стороны Вашингтона. Также он подчеркнул, что американские меры не скажутся на оборонном потенциале Турции.

Спикер парламента напомнил, что страна уже сталкивалась с негласными санкциями США. В качестве примера он привел ситуацию с американскими самолетами F-35. В число участников проекта входила и Турция, однако «американцы не хотели отдавать нам самолеты», за которые страна уже заплатила.

Кроме того, Шентоп добавил, что негативное отношение к Турции Соединенных Штатов проявлялось и в рамках других оборонных инициатив, в том числе создания БПЛА и приобретения ЗРК Patriot.

16 декабря представитель Пентагона заявил, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции. Это сообщение последовало после того, как 15 декабря Эрдоган предупредил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае введения Вашингтоном санкций против страны за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400. По словам сенатора Боба Менендеса, «действия Турции вышли за рамки». Приобретение страной российских ЗРК, отметили в комитете, является поводом для санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал о том, что в случае, если США не поставит стране истребители F-35, Анкара сможет найти им альтернативу, в том числе и на российском рынке. Дипломат отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Поставки комплексов начались в середине июля.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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